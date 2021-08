Aston Villa-huurling Wesley keert terug naar Club Brugge

In de winter van 2016 vond Club Brugge de nobele onbekende aanvaller bij AS Trencin in Slovakije, een club die wel vaker talent voor België leverde.



Met zijn lengte en kracht en zijn vele beslissende acties speelde Wesley zich in de belangstelling van buitenlandse clubs. De 25 miljoen die Aston Villa in 2019 betaalde was een record voor Club Brugge en de Belgische competitie. Hij verliet Brugge met 2 titels en 2 Supercups op zak.

Op 1 januari 2020 liep Wesley een zware knieblessure op, pas dit voorjaar maakte hij zijn rentree. Hij speelde uiteindelijk 26 competitieduels voor Villa, goed voor 5 goals. Vorig seizoen kwam hij maar aan 3 matchen.