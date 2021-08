Alexandre Marcourt stopt met zwemmen om piloot te worden

"Ik vind niet meer de motivatie om te trainen en wedstrijden te zwemmen", postte Marcourt op zijn sociale media. "Daarom zet ik mijn zwemcarrière on hold en ga ik me concentreren op mijn ander passie: de luchtvaart."



Op 30 augustus begint Marcourt aan de CAE Oxford Aviation Academy Brussels (de vroegere Sabena Flight Academy) in Steenokkerzeel aan een opleiding tot piloot.





Op 4 juli zette Marcourt op de 100 meter rugslag in Amsterdam nog een tijd neer van 51"76. Goed voor een Belgisch record dat op naam stond van Emmanuel Vanluchene (52"72).