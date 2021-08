GTAV wordt Mario Kart met machinegeweren

Met meer dan 150 miljoen gedownloade exemplaren is GTAV het op één na meest verkochte spel ter wereld – daarmee steekt het zelfs Tetris en Super Mario Bros voorbij. Dagelijks ontmoeten honderdduizenden spelers elkaar in een online versie van Los Angeles om het tegen elkaar op te nemen in tientallen minigames.



Sinds kort schotelt GTA: Online een nieuwe uitdaging voor. In Krash Kart proberen acht spelers elkaar uit te schakelen met kleine maar zwaar bewapende gocarts.



Net als in Mario Kart kan je power-ups verzamelen die je voertuig een boost geven. Sommige daarvan liggen voor de hand, zoals raketten, schilden en mijnen. Andere maken het spel dan weer een pak leuker. Zo is er een power-up die je gocart in een grote monstertruck verandert waarmee je je tegenstanders kan verpletteren.



En voor wie vindt dat Rocket League wat meer machinegeweren kan gebruiken: Krash Kart heeft zelfs een variant op de bekende voetbalgame, waarbij de spelers niet enkel raketten moeten ontwijken, maar ook levensgrote voetballen. Of dat een meerwaarde is, laten we liever in het midden.