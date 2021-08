Egan Bernal, 5e op 1'52" van Primoz Roglic: "Dan denk je niet aan de eindzege"

"Alles is nog mogelijk", was het cliché dat Egan Bernal op zijn persbabbel tijdens de eerste rustdag van de Vuelta had afgestoft, maar de Colombiaan stak anderzijds niet weg dat hij voor een col buiten categorie staat.

"Als je in deze fase al 2 minuten in het krijt staat, dan kun je moeilijk denken aan de eindzege", vertelde Bernal. "Als een 3e of 5e plaats het maximum is nadat ik alles gegeven heb, dan is het zo."

Bernal moet aanvallen, maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. "Voor je aan een aanval denkt, moet je er natuurlijk al de benen voor hebben. En ik haal niet het niveau dat nodig is om te prikken."

"Primoz werd olympisch tijdritkampioen en heeft de Vuelta de voorbije twee jaren gewonnen. We moeten dus afwachten of hij een zwak moment kent."

De eindwinnaar van de Giro heeft de moed evenwel nog niet volledig opgegeven. "We hebben nog maar 9 ritten achter de rug. Dit kan ook een ervaring zijn voor de toekomst, want dit is nog maar mijn eerste Vuelta."

"Met deze conditie moeten we nog wat kunnen uitrichten", was het oordeel van Adam Yates. "Maar op de slotdag is er nog een individuele tijdrit. Roglic is daarin een meester. Wie deze Vuelta wil winnen, zal die tijdrit misschien wel moeten aanvatten met een voorsprong van minstens twee minuten."