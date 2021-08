Geflopte DJ met tattoo van ex-club en… een geluksshirt: wie is Eupen-coach Stefan Krämer?

Wunderbar. Voor het eerst in de clubgeschiedenis staat KAS Eupen aan de leiding in eerste klasse. Architect van dat succes is Stefan Krämer, de compleet onbekende Duitse coach. Om hem de erkenning te geven die hij verdient: 6 dingen die u nog niet wist over de kleurrijke trainer.

Eerste keer in buitenland én op hoogste niveau

Op zijn Wikipedia-pagina prijkten voor deze zomer enkel Duitse vlaggetjes. Voor zijn transfer naar Eupen was Krämer alleen actief in de lagere afdelingen van het Duitse voetbal. Vooral de derde klasse was zijn habitat - hij is de coach met het op één na meeste matchen in de afdeling. Onder meer met Arminia Bielefeld, Energie Cottbus, FC Rot-Weiss Erfurt, FC Magdeburg en KFC Uerdingen was Krämer in de 3e Bundesliga actief.

Tattoo van Bielefeld

Zijn strafste stunt als trainer was tot dusver wellicht de promotie met Arminia Bielefeld naar de 2e Bundesliga. Daar wordt Krämer nog dagelijks aan herinnerd als hij in de spiegel kijkt.



De Duitser nam over bij Bielefeld toen de club voorlaatste stond. Na een aantal zeges riep een optimistische supporter tijdens een training naar Krämer dat ze volgend seizoen zouden promoveren. “Als dat zo is, laat ik een tattoo van Arminia zetten”, was de repliek. En zo geschiedde.

Bij vriesweer in T-shirt

Over zijn huidige outfit wordt al eens lacherig gedaan. Krämer staat bij Eupen steevast in jeansbroek en trui van de club langs de lijn - het contrast met de hemdjes en blazers van zijn concullega’s is soms groot. Maar wedden dat hij niet snel meer zal veranderen? Bij Bielefeld stond hij maandenlang in T-shirt langs de zijlijn. Zelfs bij vriesweer. “Ik ben een nogal bijgelovig type”, vertelde hij daarover in een interview met Het Nieuwsblad. “In mijn periode bij Bielefeld wonnen we in een bepaald seizoen zo veel wedstrijden op een rij dat ik begon te geloven dat mijn T-shirt geluk bracht. Voor een wedstrijd op bezoek bij Kaiserslautern besefte ik pas op de bus dat ik mijn geluksshirt niet bij had. Toen is onze materiaalman nog terug naar Bielefeld gereden.”

Oekraïense coach als voorbeeld

Vergeet Joachim Löw, Franz Beckenbauer of Helmut Schön. Het voorbeeld van Krämer als trainer is Valeri Lobanovski. De Oekraïense coach staat bekend om zijn successen met Dinamo Kiev en de Sovjet-Unie. Lobanovski benaderde het voetbal als één van de eerste op een wetenschappelijke manier. “Hij was zijn tijd 30 jaar vooruit”, vindt Krämer, die zelf uitgaat van een hoge pressing om de tegenstander in de fout te dwingen.

Opmerkelijk interview bij club in nood

Eerder dit jaar ging een opmerkelijk interview van Krämer bij derdeklasser KFC Uerdingen viraal. De club zat financieel in zware papieren en moest daardoor zelfs uitwijken naar een ander stadion. Krämer spuwde zijn gal vóór een wedstrijd tegen MSV Duisburg. “200 kilometer rijden voor een thuiswedstrijd is echt fijn”, klonk het cynisch. “Het is beschamend hoe we in de steek worden gelaten. De spelers moeten zelf hun water kopen, de verzorgers zelf hun massage-olie... We hebben zelfs geen licentie meer voor het programma van onze videoanalist.”

Gestopt door blessure, geflopt als DJ