BK beloften: Maarten Verheyen spurt sneller dan Thibau Nys en Lennert Van Eetvelt

Het regende aanvallen van bij de start. Dat scenario bleef een hele poos behouden. Na zowat 35 kilometer koers zonderden Kenneth Caethoven en Warre Vangheluwe zich af van het grote pak.



Ook deze zoveelste aanvalspoging droeg tot niets. Het sein voor Gil Gelders, Sander De Vet, Arno Claeys en Thibaut De Smet om het eens te proberen. Vergeefs. Op minder dan 3 ronden van het einde kregen we een kopgroep met Ward Van Dyck, Lorenz Van De Wynkele en Thibaut Ponsaerts. Jago Willems, Brent Van Der Eycken, Len Dejonghe en Jelle Vermoote sloten voorin aan.



Maar hoe goed de zeven vluchters ook samen hun deel van het werk deden, de grote groep rekende hen op 30 km van het einde opnieuw in.

In de slotronde probeerden Ceriel Desal, Luca Van Boven en Matthew Van Schoor het nog eens. Een valpartij in de slotkilometers zorgde voor wat verwarring, maar de titel zou beslist worden in een massasprint.

Daarin was Maarten Verheyen de snelste. Hij volgt Jordi Meeus op, die vorig jaar het BK won in Lokeren.