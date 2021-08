Anderlecht versterkt voorhoede met Fiorentina-spits Christian Kouamé

Kouamé stak tijdens zijn carrière nog nooit de Italiaanse voetbalgrenzen over. De Ivoriaanse spits genoot zijn jeugdopleiding bij Sassuolo, Prato en Inter en verkaste in de zomer van 2017 naar Citadella in de Serie B.

Met 11 goals in 40 wedstrijden versierde hij er een transfer naar het hoogste niveau bij Genoa. Daar plukte Fiorentina de jonge aanvaller vorig jaar weg. Bij Anderlecht mag hij één seizoen ervaring opdoen, toch alvast in een paarse outfit.

“Christian is een jonge aanvaller die toch al heel wat ervaring op de teller heeft”, duidt sportief directeur Peter Verbeke. “Hij koppelt power aan snelheid, kwaliteiten die we graag nog wilden toevoegen aan onze kern."



"Zijn komst moet ons nog meer mogelijkheden geven om het scorend vermogen op te drijven. Net zoals Joshua Zirkzee heeft ook Christian bewust gekozen voor RSCA als een belangrijke stap in zijn verdere sportieve ontwikkeling. Die overtuiging is belangrijk geweest in onze keuze voor Christian.”



"Ik ben erg blij om voor RSC Anderlecht te kunnen spelen dit seizoen", zei Christian Kouamé bij zijn aankomst in Brussel. "De manier van spelen van de coach zou me goed moeten liggen. Ik sluit hier aan bij een groep die duidelijk al veel kwaliteiten heeft en ik hoop de fans zo snel mogelijk te kunnen begroeten in het stadion."



Na een moeilijke start met weinig doelpunten vorig seizoen heeft coach Vincent Kompany met Joshua Zirkzee en Christian Kouamé toch al meer aanvallende opties.