Geboren om te scoren: Joshua Zirkzee, het ijskonijn van Anderlecht

"Hij maakte werelddoelpunten, zowel met links als rechts. Joshua wist zelf ook hoe goed hij was. Soms juichte hij niet na een wondergoal. Daar kon ik boos om worden." In een Nederlandse krant vertelt een voormalig jeugdtrainer van Joshua Zirkzee, ruim een jaar geleden, een alleszeggende anekdote over zijn voormalige poulain. Een geboren doelpuntenmaker voor wie scoren zo'n evidentie is dat er een zweem van arrogantie rond hem hangt. Op het moment van de getuigenis ging het supertalent overigens al de wereld rond na een onwaarschijnlijk debuut bij Bayern München. Zirkzee had aan 3 minuten in de Bundesliga genoeg om 2 keer te scoren - het strafste gemiddelde ooit. Ook zijn 3e doelpoging was raak. Mister 100%. Missen leek voor Zirkzee haast moeilijker dan scoren.

Zirkzee tijdens zijn wonderweken bij Bayern waarin hij aan de lopende band scoorde.

München boven Rotterdam

Voor volgers van het Nederlandse jeugdvoetbal was het geen verrassing. Op jonge leeftijd steekt Zirkzee er al bovenuit. Letterlijk en figuurlijk. Zijn lengte (nu 1 meter 93) en opvallende krullenbol vallen op, zijn flitsende dribbels en scorend vermogen nog meer. "Joshua had een stoïcijnse manier van doelpunten maken. Dat deed hij echt uit alle hoeken", liet een ex-trainer optekenen. Via bescheiden provincieploegjes VV Hekelingen en Spartaan '20 komt Zirkzee bij Eredivisie-club ADO Den Haag terecht. Een transfer naar het grote Feyenoord zou volgen. Bij de Rotterdammers kroont de spits zich tot topschutter van de volledige jeugdopleiding. Maar fans die hoopten om de ruwe diamant bij het eerste elftal te zien schitteren in de Kuip zouden op hun honger blijven zitten.

Eigenlijk wilde ik niet weg bij Feyenoord, maar mijn gevoel veranderde toen men mij geen contract aanbood. Joshua Zirkzee

Zirkzee tekent op 16-jarige leeftijd zijn eerste profcontract bij Bayern München. Feyenoord baalt en wijst snel naar het enorme verschil in financiële slagkracht. "Maar eigenlijk wilde ik niet weg", vertelt Zirkzee daar later over. "Mijn gevoel veranderde pas toen Feyenoord mij geen contract aanbood." Dat voorstel komt er pas nádat de Rotterdammers lucht krijgen van het aanstaande vertrek. Te laat.

Leren van Lewa

Zirkzee verteert de overstap naar de Europese topclub wonderwel. Hij doet in München wat hij overal deed: scoren. 16 goals in 19 wedstrijden voor de U17, 24 doelpunten bij de U21, nog eens 6 stuks bij de B-ploeg van Bayern... Cijfers die indruk maken op trainer Hansi Flick. De Duitser promoveert Zirkzee prompt mee naar het eerste elftal, wanneer hij er in 2019 aan de slag gaat als interim-coach. Zirkzee kan er op traning groeien onder de vleugels van meesterafwerker Robert Lewandowski. Even haalt de reputatie van de Nederlander zelfs die van de Pool in. Door 4 treffers in zijn eerste 8 duels bij Bayern kroont Zirkzee zich tot beste debutant van de laatste 50 jaar. Alleen clublegende Gerd Müller deed nóg straffer. Als luxe-invaller mag Zirkzee mee op de historische podiumfoto's na het winnen van de Champions League, Bundesliga en DFB-Pokal.

Zirkzee klinkt met leermeerster Lewandowski.

Modeshow

Bevestigen in het daaropvolgende seizoen is lastiger. Zijn grote believer Flick - ondertussen hoofdcoach - tikt Zirkzee geregeld op de vingers wegens vermeende sterallures. De aanvaller maakt een minder gemotiveerde indruk op training. En ook de vele foto's van zijn luxueuze vakanties in Mykonos en Santorini vallen slecht.

Op het veld lijkt het soms alsof Joshua een modeshow loopt. Het is geen Dirk Kuyt waar het werk vanaf spat. Maar je ziet steeds de kwaliteit.

Het lijkt schijnbaar allemaal van Zirkzee af te glijden. "Hij reageert op lof en kritiek hetzelfde", zegt de Nederlandse voetbaljournalist Süleyman Öztürk daarover bij VI. "Daardoor krijg je het idee: wat een arrogante zak is het. Ook op het veld lijkt het soms alsof hij een modeshow loopt. Hij is geen Dirk Kuyt waar het werk vanaf spat. Maar je ziet wel steeds de kwaliteit." Verder dan 92 speelminuten komt Zirkzee vorig seizoen niet bij Bayern. Ook een uitleenbeurt aan het Italiaanse Parma draait op een sisser uit - onder meer door een voetblessure. Voor het eerst in zijn carrière scoort Zirkzee geen enkel doelpunt in een volledig seizoen. Toch was Anderlecht de faam van Zirkzee niet vergeten. Overtuigd na een gesprek met Vincent Kompany kiest de spits, ondanks interesse van ex-club Feyenoord, voor de Belgische recordkampioen. Met twee fraaie goals tegen Cercle Brugge herviel Zirkzee in zijn oude (goede) gewoonten. Maar uitbundig vieren deed hij uiteraard niet.