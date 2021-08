Club Brugge lokt krachtpatser Owen Otasowie weg bij Wolverhampton

Otasowie was bij Wolverhampton de doublure van Rode Duivel Leander Dendoncker, maar kwam maar 6 keer in actie voor de Wolves. De nog maar 20-jarige middenvelder wil nu in de Belgische competitie speelminuten afdwingen.

Otasowie, een brok spieren van 1,91 meter groot, moet Club Brugge meer kracht geven op het middenveld. Blauw-zwart zou ongeveer 4 miljoen euro hebben neergeteld voor de Amerikaans-Britse middenvelder.

Na Tibo Persyn en Stanley Nsoki is Otasowie al de derde versterking voor coach Philippe Clement. Hij verzamelde ook al één cap voor de Amerikaanse nationale ploeg.