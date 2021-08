Anderlecht-coach Kompany kan leven met draw: "Rollercoaster"

"En na de pauze maakten ze gelijk terwijl we nog met ons hoofd in de kleedkamer zaten. We slikken 2 goals uit afstandschoten: een wondermooie, de andere heel moeilijk voor een keeper."

Op enkele belangrijke momenten trok Vitesse het laken naar zich toe. "Bij 2-1 hadden we de voorsprong kunnen uitdiepen." Raman, die er al 2 had gemaakt toen, trof op slag van rust langs doelman Schubert de paal.

Toch kijkt Kompany ook tevreden terug op de prestatie. "We hebben veel kansen gecreëerd, met 16 schoten, waarvan 10 op doel. We hebben de hele match lang wel kansen gecreëerd. Dan denk ik dat onze aanpak de juiste was. Vitesse is ook gewoon een goede ploeg, die sterk is in balbezit en moeilijk in bedwang te houden", aldus Kompany, die al bij al "kan leven met het resultaat".

Kompany kon na afloop best wel leven met het resultaat. "We legden zeker niet de perfecte prestatie op de mat. Er werd ook 90 minuten lang gevoetbald aan een heel hoog tempo. Dan is het niet makkelijk om georganiseerd te blijven, zeker als de automatismen onderling nog ontbreken."

"Gemiste penalty is gewoon zuur"

"Ik ben er mij van bewust dat we vandaag nog niet in staat zijn om de perfecte wedstrijd te spelen, maar we zijn wel in staat om gevaarlijk te zijn. Dat moeten we uitspelen."

"Nu moeten we gewoon bij Vitesse gaan winnen en we zijn gekwalificeerd. Of het nu 90 minuten of 120 minuten duurt, ik wil een ploeg zien die een hele match gevaarlijk kan zijn."

"Die gemiste penalty is gewoon zuur. Maar ik onthoud liever ons begin, de reactie van mijn team en de kansen die ze creëerden. Mijn spelers bleven erin geloven. Deze confrontatie wordt over 180 minuten gespeeld."

De penaltymisser van Refaelov helemaal in het slot kwam ook hard aan bij Kompany. "Als je in de laatste seconde een penalty krijgt en je kan 4-3 winnen thuis, dan heb je én voor het publiek én voor de volgende wedstrijd iets moois bereikt."

We zijn nog niet in staat om de perfecte wedstrijd te spelen, maar we zijn wel in staat om de hele match gevaarlijk te zijn.

Raman na 2 goals: "Het team is belangrijk"

Wie weer uitblonk bij Anderlecht, was nieuwkomer Benito Raman, met 2 goals voor de rust: "Als ik niet had gescoord en we wonnen of verloren, is dat net hetzelfde. Het is het team dat vandaag belangrijk is."

"Vorige week scoorde Zirkzee 2 keer, vandaag ik. Ik kijk eerst naar het team, dan persoonlijk. Het zijn uiteindelijk 2 wedstrijden. Het is jammer dat we niet winnen, maar gelukkig verloren we niet en tellen de uitgoals niet meer."

"We hadden altijd moeten winnen, maar Vitesse is een goeie ploeg. Toch moeten we volgende week daar proberen te winnen. Ik geef ons evenveel kans. Zij hebben de thuisfans, maar wij moeten ons eigen spel spelen."

Raman speelde weer met veel energie: "Daarmee probeer ik de hele ploeg mee te krijgen. Ik ben nog steeds niet moe, dan blijf ik maar gaan."

"Het is goed dat de wedstrijd tegen AA Gent uitgesteld is. Daardoor kunnen we een normale voorbereidingsweek afwerken, in plaats van om de drie dagen een match te spelen."



Raman, overgekomen van Schalke, maakte al indruk in dit seizoensbegin, de fans smaken hem wel: "Het is overal zo in het voetbal. Als je goede wedstrijden speelt, ben je meteen een publiekslieveling. Speel je 4 slechte wedstrijden, dan mag je bij wijze van spreken niet meer op het veld staan."

"Ik ben blij dat het goed gaat op dit moment. De energie die ik breng, slaat over op de supporters. We zijn blij dat ze terug zijn. Dit probeer ik elke wedstrijd te geven."