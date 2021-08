Dol slot in Anderlecht: vreugde om gelijkmaker, verdriet om penaltymisser

Anderlecht - Vitesse in een notendop:

Speels Anderlecht heeft verdiende voorsprong bij de rust

Een stevige domper voor Anderlecht, maar de reactie was uit het boekje. Na een vloeiende aanval was Amuzu enkele minuten later de zuivere aangever voor Raman, die van dichtbij weer niet kon missen. De verdiende voorsprong had halfweg nog ruimer kunnen zijn, maar de vogelvrije Raman trapte de 3-1 via de voet van doelman Schubert tegen de staak.

In Nederland werd vooraf nogal lacherig gekeken naar de Brusselse bouwwerf, maar Anderlecht wilde bewijzen dat de fundamenten wel al gelegd zijn. Architecten Amuzu en Raman schotelden Vitesse na 10 minuten al een eerste schets voor: de nieuwe publiekslieveling stond op de goeie plaats om de rebound van de gretige Amuzu binnen te tikken. Het thuispubliek kraaide van plezier, maar na een stevige waarschuwing van Darfalou moest Anderlecht zijn greep meer en meer lossen. Vitesse schakelde een versnelling hoger en Dasa had op het halfuur een geniale ingeving: buitenkantje rechts jaste hij de 1-1 prinsheerlijk binnen.

RSCA stort in, maar laat de 4-3 zowaar nog liggen

Zo fris en fruitig Anderlecht voor de rust acteerde, zo groot was het verval na de pauze.



De ondergang werd al na 40 seconden ingezet: Frederiksen verschalkte Van Crombrugge met een licht afgeweken schuiver in de korte hoek.



De positieve tussentijdse evaluatie van de jury verdween plots in het niets, want Anderlecht was een schim van zichzelf en zakte volledig weg.



Een volwassen Vitesse vertaalde zijn dominantie een kwartier voor tijd ook op het scorebord. Hoedt en Gomez waren veel te nonchalant, Tannane stak het mes nog wat dieper in de wonde.

Toen iedereen zich al had neergelegd bij de complexe tweede zit van volgende week, reanimeerde invaller Verschaeren Anderlecht nog in de 91e minuut, ook al met een plaatsbal in de korte hoek.



RSCA was plots springlevend, maar in plaats van euforie volgde er een anticlimax na een ware rollercoaster. Refaelov trapte in de 94e minuut de 4-3 vanaf de stip verwoestend tegen de lat.