Jimenez na schedelbreuk tegen Arsenal: "Het is een mirakel dat ik nog leef"

Het waren schokkende beelden in de wedstrijd tussen Arsenal en Wolverhampton afgelopen seizoen. Na een kopduel met David Luiz bleef Raul Jimenez roerloos liggen. De Mexicaan werd uiteindelijk met een zuurstofmasker afgevoerd.

Even werd er gevreesd voor de carrière van de 30-jarige goaltjesdief. Zo vertelde hij na de eerste competitiewedstrijd van dit weekend (tegen Leicester 0-1) dat "de dokters hem verteld hadden dat het een mirakel was dat hij nog in leven was."



"Het bot was gebroken en er was een kleine bloeding in mijn hersenen", legt Jimenez verder uit. "Daarom moest de operatie echt snel gaan. Uiteindelijk hebben de dokters heel goed werk geleverd."

De 30-jarige international van Mexico vertelde wel dat hij altijd bleef geloven in zijn terugkeer: "Ik heb altijd gedacht dat ik na mijn herstel terug zou zijn om te doen wat ik het liefste doe: voetballen. Ik heb er nooit aan gedacht om mijn carrière te beëindigen."