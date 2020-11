Wolverhampton wint bij Arsenal maar maakt zich zorgen over Jimenez na zware botsing

In de beginfase werd iedereen in het stadion opgeschrikt door een botsing tussen Raul Jimenez en David Luiz. In een luchtduel raakten de spelers elkaar hard met het hoofd. Luiz bloedde, kon na verzorging voortspelen, maar werd wel gewisseld bij de rust.

Jimenez was er erger aan toe. De Mexicaanse aanvaller van Wolverhampton bewoog niet meer en werd met een zuurstofmasker op van het veld gedragen. Jimenez werd daarna naar het ziekenhuis gebracht.

"Ik wist meteen dat er iets fout was, dat zag ik aan de reactie van de andere spelers", vertelt Wolves-coach Nuno Espirito Santo. "Je ziet de paniek in hun ogen. We maken ons nog zorgen, maar hij is in goede handen. Hij is bij bewustzijn, kan praten, maar ondergaat nog een aantal scans."

Na lang oponthoud ging de match voort. Pedro Neto kon in de rebound de score openen nadat Leander Dendoncker op de lat had gekopt. Net voor de rust herstelde Podence de voorsprong van de bezoekers na de gelijkmaker van Gabriel. De ruststand van 1-2 was ook de eindstand.