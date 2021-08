De Koers Komt Thuis: Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen op de fiets krijgen voor WK

Over exact één maand is Leuven het decor voor de 100e editie van het WK wielrennen. Die dag moet het hoogtepunt worden in de nieuwe campagne om zoveel mogelijk mensen op de fiets te krijgen.



"Het is een hele eer voor Vlaanderen om de 100e editie van het WK wielrennen te mogen organiseren. Wij hebben koers in ons DNA. De koers komt terug thuis”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts.



"Met tal van initiatieven grijpen we dit sportief hoogtepunt aan om de fiets en de wielersport nog meer te promoten."



Vanaf vandaag is Vlaanderen één grote WK-route: via het platform RouteYou kan iedereen zijn of haar eigen route maken langs verschillende WK-punten. Dit zijn de mooiste paden, de strafste hellingen en de meest uitdagende kasseistroken die de gemeenten zorgvuldig hebben uitgezocht.

Maar liefst 500 van deze WK-punten vindt u verspreid over heel Vlaanderen en ze worden ter plaatse aangeduid met een WK-bord. Gemeenten en regio’s kunnen zelf ook suggestieroutes ontwikkelen voor hun inwoners en wielertoeristen.



Wie een fietstocht langs de WK-punten plant, maakt kans op mooie prijzen. Door een leuke foto te maken bij het bord aan een van de WK-punten en deze te delen met de hashtag #dekoerskomtthuis en de mention @SportVlaanderen op Instagram, neemt u deel aan de fotochallenge.



"Met de WK-routes en de bijhorende foto-challenge willen we Vlamingen meer dan ooit stimuleren Vlaanderen al fietsend te (her)ontdekken", zegt Ben Weyts.

"Elke regio in Vlaanderen heeft haar fietstroeven en is het verkennen waard."