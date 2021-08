Thibaut Pinot geeft teken van leven, Christophe Laporte juicht in de Limousin

Thibaut Pinot reed sinds de Tour of the Alps van eind april geen koers meer. De Fransman wordt achtervolgd door fysieke kwaaltjes en zou ook geworsteld hebben met mentale problemen.

Maar de (voormalige) Franse chouchou is terug in het peloton en reed niet anoniem mee in de eerste rit van de Tour du Limousin, een vierdaagse rittenkoers.

Zijn aanvalswerk leverde niets op, want Cofidis stuurde aan op een sprint met Christophe Laporte.

Met succes: de Fransman was op een hellende finish de snelste van het pak. Laporte wordt volgend seizoen normaal ploegmaat van Wout van Aert bij Jumbo-Visma.

"Ik voel me een beetje moe", vertelde een tevreden Pinot na zijn rentree. "Ik wilde echt terugkeren in het peloton. Ik heb nog werk, maar mijn rug heeft standgehouden. Dit is een bevredigende dag."