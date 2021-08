Paralympische delegatie vertrokken: "We gaan voor 10 medailles"

Een week voor de start van de Paralympische Spelen in Tokio is een groot deel van de Belgische delegatie naar Japan afgereisd. Mét grote ambities.

31 Belgische paralympische atleten (en Anneleen Monsieur, die als gids fungeert op de tandem) zullen straks België vertegenwoordigen op de Paralympische Spelen en een groot deel van hen is vandaag al naar Tokio vertrokken. "Het waren 5 lange jaren sinds Rio. Ik kan bijna niet geloven dat we nu toch vertrekken", zegt Guillaume Gobert van het Belgisch Paralympisch Comité. Rio was voor de Belgische selectie met 11 medailles een groot succes. "Even goed doen zou mooi zijn. We mikken op 10 medailles, dat lijkt ons een haalbaar resultaat." Er zijn heel wat Belgische medaillekandidaten. "In het tafeltennis hebben we met Laurens Devos en Florian Van Acker twee regerende paralympische kampioenen. Joachim Gérard is dan weer een bekende naam in het rolstoeltennis (hij won onlangs nog Wimbledon) en in het wielrennen hebben we heel veel kandidaten, zowel op de weg als op de piste. Daarnaast is er ook nog het paardrijden en natuurlijk de atletiek, met Peter Genyn."

"Geen familie of vrienden, maar wie noodzakelijk is, is mee"

Net als bij de Olympische Spelen werd de omkadering voor de Paralympische Spelen tot een minimum beperkt. Familie en vrienden zijn sowieso niet welkom. "Iedereen die noodzakelijk is, is mee", verzekert Gobert. "Maar de familie is er niet bij en dat is heel jammer. Bij een positief resultaat, maar misschien nog meer bij een negatief. Bij de olympiërs was dat net hetzelfde en daar heeft het toch goed gewerkt." Een vlucht naar Japan voor een groep mensen met een beperking, die ook nog eens veel materiaal meenemen, dat is geen sinecure. "Je hebt de wielrenners met hun aangepaste fietsen, zoals tandem of handbike, je hebt de atleten met hun wheelers,... Daarnaast heb je ook nog heel wat medisch en paramedisch materiaal. Een pluim voor mijn collega's die dit allemaal hebben geregeld."

De Belgische delegatie voor Tokio