Afghaanse atlete smeekt om hulp: "Ik wil deelnemen aan Paralympische Spelen"

Het Afghaanse Paralympische Comité maakte vandaag bekend dat de twee atleten die naar Tokio zouden afzakken, het land niet kunnen verlaten door de politieke situatie in Afghanistan.

Zakia Khudadadi zou de eerste vrouwelijke vertegenwoordiger van Afghanistan worden op de Spelen, maar voelt zich "gegijzeld" door de politieke revolutie in haar geboorteland.

"Als Afghaanse vrouw vraag ik jullie om hulp", vertelde de parataekwondoka in een videoboodschap aan het persagentschap Reuters.

"Ik vraag alle vrouwen, alle organisaties die de rechten van de vrouwen beschermen en alle regeringen om de rechten van de vrouwelijke burgers in Afghanistan niet te laten verdwijnen."

De taliban onderdrukken de positie van de vrouw in de maatschappij. "We hebben onszelf opgewerkt en we hebben zoveel bereikt. Dat kan niet licht opgevat worden. Ik heb veel afgezien. Ik wil niet zonder resultaten blijven. Help mij."

Khudadadi, 23, zou normaal met atleet Hossain Rasouli vandaag naar Tokio afreizen, maar gezien de noodtoestand in het land is dat niet mogelijk.

