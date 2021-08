Memorial Van Damme pakt ook uit met wereldrecordhouder Karsten Warholm

Karsten Warholm liep op de Olympische Spelen in Tokio een sensationeel wereldrecord op de 400 meter horden. De 25-jarige Noor is er dus voor het eerst bij in het Koning Boudewijnstadion.

Ook de Braziliaanse bronzenmedaillewinnaar op de 400 meter horden, Alison dos Santos, en nog vier andere finalisten van Tokio komen naar de Memorial.



De 400 meter horden staat dit jaar voor het eerst sinds 2015 op het programma van de Memorial Van Damme, de voorlaatste manche van de Diamond League. Warholm voert het indrukwekkende deelnemersveld aan. De Noor rijgt sinds 2017 de successen aan elkaar: goud op het WK in Londen in 2017, goud op het EK in Berlijn in 2018, goud op het WK in Doha in 2019 en begin deze maand goud op de Olympische Spelen in Tokio.



Die race in Japan won hij in een tijd van 45"94, een verbetering van zijn eigen wereldrecord met maar liefst 76 honderdsten. Warholm is wereldrecordhouder sinds 1 juli, toen hij in Oslo met 8 honderdsten onder het 29 jaar oude wereldrecord van Kevin Young dook.