Diego Costa wordt ploegmaat van Hulk bij leider Braziliaanse competitie

Eind 2020 verbrak Diego Costa om persoonlijke redenen zijn contract bij Atletico Madrid, de club van zijn hart. Sindsdien was het stil rond het woelwater, maar nu doorbreekt Atletico Mineiro die stilte.

De leider in de Braziliaanse competitie heeft de nog altijd maar 32-jarige Diego Costa kunnen verleiden met een contract tot eind 2022. Atletico Mineiro wil voor het eerst in 50 jaar kampioen worden. Costa wordt er in de aanval gekoppeld aan die andere Braziliaan die furore maakte in Europa: Hulk.

Vreemd genoeg wordt het voor Diego Costa de eerste keer dat hij in zijn vaderland Brazilië op het hoogste niveau zal spelen. Braga plukte hem al op 17-jarige leeftijd weg bij zijn jeugdclub Barcelona, een team uit Sao Paulo. Daarna ontpopte Costa zich tot een doelpuntenmachine in vooral de Primera Division. In 2013 speelde hij 2 interlands voor Brazilië, maar daarna koos hij voor de Spaanse nationale ploeg.