Real-voorzitter zegt niks te maken te hebben met het vertrek van Messi: "Onmogelijk"

"Het vertrek van Messi is een manoeuvre in het voordeel van Florentino", vertelde Jaume Llopis, een ex-lid van de Espai Barça-commissie. Hij deed onderzoek naar de faciliteiten van Barcelona.

"Ferran Reverter (de CEO van Barcelona red.) is al heel lang bevriend met Florentino Perez en samen hebben ze Laporta (de voorzitter van Barcelona red.) overtuigd om niet meer te onderhandelen met Messi."

Florentino Perez reageerde vandaag op die uitspraken. "Het is onmogelijk dat ik een invloed had op het vertrek van Messi of in eender welke beslissing van FC Barcelona", vertelt Perez nu. "Het is ook nonsens dat ik lang bevriend ben met Reverter, want we hebben elkaar misschien 2 keer ontmoet."