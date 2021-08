Franse marathonloper die waterflesjes omgooide, verdedigt zich: "Ze gleden uit mijn hand"

In de drukkende warmte van Sapporo was elke vorm van hydratatie welkom. Na 28 kilometer in de marathon was er dan ook een "verdeelpunt" voor flesjes water, maar de Fransman Amdouni zorgde daar voor controverse. Op beelden was te zien hoe hij alle flesjes omver gooide en het laatste nog meepikte.

Via sociale media ging het moment al snel de wereld rond en kreeg Amdouni heel wat verwijten naar zijn hoofd geslingerd. Tijdens de slotceremonie reageerde hij al kort op het voorval op Instagram: "Ik wil me excuseren bij de andere atleten. Ik wou waterflesjes nemen, maar liet ze vallen. Het was niet makkelijk."