BEKIJK - Stroll rijdt Ricciardo aan, de goedlachse Australiër is razend: "Ik ben hem spuugzat!"

Opmerkelijk tafereel in de Grote Prijs van China: wanneer de safetycar het circuit opkomt, tikt Lance Stroll (Aston Martin) Daniel Ricciardo (RB-Honda) aan. "Wat een idioot", foeterde Stroll. "Daar gaat mijn bloed van koken", reageerde Ricciardo.

Nadat Valtteri Bottas gisteren was stilgevallen in de GP van China, maakte de satefycar zijn intrede. Alle auto's nestelden zich rustig in het spoor van leider Max Verstappen, behalve Lance Stroll. Hij duwde zijn Aston Martin onder de RB-Honda van voorganger Daniel Ricciardo.

Stroll probeerde meteen de schuld in de schoenen van de Australiër te schuiven. "Wat een idioot! Hij trapte keihard op de rem", foeterde de Canadese Formule 1-rijder.

De jury gaf hem ongelijk en legde Stroll een tijdstraf van 10 seconden op.