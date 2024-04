Demi Vollering kan de nul niet wegvegen in Luik-Bastenaken-Luik: "Zonde, ik gokte te lang in de sprint"

Demi Vollering heeft het wielervoorjaar afgesloten zonder overwinning. Vorig seizoen schoot ze nog 5 keer raak in de lentemaanden. Gisteren kwam de Nederlandse dichtbij in Luik-Bastenaken-Luik, maar ze begon te laat aan haar sprint. "Het is een weggegooide kans, gewoon stom", reageerde tweevoudig winnares Vollering emotioneel.

0 zeges voor SD Worx-Protime in de Ardennenklassiekers. Het is een pijnlijke balans voor het dominante team van vorig seizoen.

Demi Vollering greep zondag net naast de zegebloemen in Luik-Bastenaken-Luik. Grace Brown hield haar nog net af.

"Het is een weggegooide kans", zei Vollering achteraf met tranen in de ogen. "Ik gokte te lang in de sprint en ging te laat aan. Het is gewoon stom."

De Nederlandse kampioene won La Doyenne in 2021 en 2023 en ze had ook de benen om dat nog eens te doen. "Het is mijn favoriete koers, want ik ben altijd goed hier. Ik voelde me ook heel erg goed en ik was in een positie om te winnen."

SD Worx-Protime won zo na Parijs-Roubaix, waar wereldkampioene Lotte Kopecky zegevierde, geen koers meer. "Het is zonde. De ploeg heeft hard gewerkt en dan wil je ze belonen met een overwinning", aldus Vollering.

Vorig seizoen had ze meer redenen om te lachen. In anderhalve maand won ze toen Strade Bianche, Dwars door Vlaanderen, Amstel Gold Race, Waalse Pijl én Luik-Bastenaken-Luik.

In 2024 staat haar teller nog op 0. Vollering werd 2e in de Brabantse Pijl en de Waalse Pijl én 3e in Strade Bianche en Luik-Bastenaken-Luik.

Is het dan een voorjaar van net niet? "Ja, ik denk het wel. En dat is jammer", besluit een teleurgestelde Vollering.