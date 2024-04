Van der Poel dé grootverdiener, maar ook verrassingen in top 10: deze renners pakten het meeste prijzengeld in het voorjaar

Kassa, kassa! De beste renners van het wielervoorjaar houden niet alleen eeuwige roem over aan hun prestaties, maar ook een mooie som prijzengeld. Wij maakten de rekening van het peloton en deden enkele opvallende vaststellingen.

Twee monumenten erbij op het palmares én 79.500 euro op de bankrekening.

Mathieu van der Poel mag zich - ondanks een beperkt aantal wedstrijden - de grootverdiener van het voorjaar noemen.

Zijn zeges in Roubaix (30.000 euro), de Ronde van Vlaanderen (20.000 euro) en de E3 (16.000 euro) spekten stevig de kas.

Ook ploegmaat Jasper Philipsen verdiende een aardige bonus op vlak van prijzengeld. Overwinningen in Milaan-Sanremo (20.000 euro) en Brugge-De Panne (16.000 euro) leverden onze landgenoot een fraaie som op. Maar ook de tweede plaats in Parijs-Roubaix (22.000 euro) bracht stevig op.

Op plaats drie vinden we het fenomeen Tadej Pogacar met 41.000 euro aan prijzengeld. Net niet de helft daarvan verdiende de Sloveen zondag in Luik (20.000 euro), de rest cashte hij in de Italiaanse koersen.

Opvallend is dat ook Tim Merlier uitstekend boerde met 23.820 euro. Dat is te danken aan zijn uitstekende prestaties in Nokere Koerse, De Panne en de Scheldeprijs.

Eveneens straf: de zesde plaats van Nils Politt (22.100 euro) en de achtste van Luca Mozzato (18.905 euro).