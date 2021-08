Bashir Abdi: "Enorm blij, maar kom terug voor een gouden medaille"

"Ik kan het niet beschrijven", lacht een zielsgelukkige Bashir Abdi. "De laatste dagen waren voor mij heel zwaar. Ik ben pas op 30 juli aangekomen. Ik heb de afgelopen dagen niet langer dan twee uur geslapen."

"Het was echt knokken. Na 40 km kreeg ik krampen in beide hamstrings. Ik heb hier heel lang voor gewerkt, dus opgeven was geen optie. Ik ben blijven vechten. De derde plek was het hoogst haalbare. Ik ben hier enorm blij mee. Voor het goud komen we een andere keer terug."

"De voorbereiding was enorm lang. Dat het dan lukt, onbeschrijfelijk. Het kan nog beter. Hopelijk kan ik in Parijs, dichtbij huis, wat meer slapen. Dan is er nog meer mogelijk."