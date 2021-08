Dikke pech: Belgian Tornados missen Jonathan Borlée in finale van 4x400

Jonathan Borlée blesseerde zich gisteren als slotloper van de Tornados tijdens de reeksen van de 4x400 meter aan zijn hamstrings.

Door de pijn moest hij in de laatste hectometers de rol lossen. Toch eindigde hij als 3e en plaatste hij ons land zo voor een nieuwe olympische finale.



De vraag was of Borlée de finale zou halen, maar al snel werd duidelijk dat dat heel lastig zou worden. Vanochtend onze tijd kwam het officiële antwoord: neen.



Borlée heeft een verrekking opgelopen en zal een drietal weken aan de kant staan. Hij zal vanavond als supporter nummer 1 in de tribune zitten om zijn ploegmakkers naar een medaille te schreeuwen.