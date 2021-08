VIDEO: Indiaas brons is eerste olympische hockeymedaille in meer dan 40 jaar

De Duitsers kwamen in de troosting 1-0 en 3-1 voor, maar telkens kwam India terug in de wedstrijd. Bij de rust stond het 3-3 tussen de twee hockeygrootmachten na twee omgezette Indiase strafcorners.

India, dat in de halve finales verloor van de Red Lions, liep in de tweede helft uit tot 3-5. Dat was een tik die Duitsland niet meer te boven kwam, al kwam het in het slot wel nog terug tot op één doelpunt.

Het brons voor India is de eerste olympische hockeymedaille sinds 1980, toen het olympisch kampioen werd in de Sovjet-Unie.

Ook bij de vrouwen kan India nog brons pakken. Morgen speelt het de troosting tegen Groot-Brittannië.