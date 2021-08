Cyclassics Hamburg is voor het 2e jaar op een rij afgelast

Op de voorlopige startlijst van de 25e editie stond mooi volk met onder meer Philippe Gilbert, Dylan Groenewegen, Sonny Colbrelli en Pascal Ackermann.

De koers in Hamburg moest op 22 augustus plaatsvinden. "We betreuren het, maar na gesprekken met de stad Hamburg was een afgelasting dit jaar de beste beslissing", meldt de organisatie van de Cyclassics Hamburg.



Elia Viviani blijft zo de (voorlopig) laatste naam op de erelijst. Hij won de Duitse WorldTour-wedstrijd in 2017, 2018 en 2019.