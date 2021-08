Afknapper voor zevenkampster Johnson-Thompson: ze loopt weer een spierblessure op

Katerina Johnson-Thompson, de wereldkampioene van 2019, had dé grote concurrente moeten worden voor Nafi Thiam in de zevenkamp in Tokio. Maar een gescheurde achillespees in december 2020 verstoorde haar volledige voorbereiding.

Na een voorspoedige revalidatie was ze naar eigen zeggen weer "volledig fit en klaar", maar dat bleek dus geen bewaarheid te worden. Na het hoogspringen leek de Britse al te manken en tijdens haar 200 meter knakte er halfweg iets. Weer haar achillespees?

Toen officials haar wilden wegvoeren met een rolstoel stond KJT weer moedig (en tegen beter weten in) op en liep ze de race uit, maar nadien werd ze toch gediskwalificeerd omdat ze buiten haar baan gelopen had. Een heel droevige aftocht voor een volhardende atlete.