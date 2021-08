Revelatie Noor Vidts is 2e na dag 1 zevenkamp, Thiam prijkt op plek 3

13:47 13 uur 47. Vetter op kop na dag 1. De leiding na dag 1 is in handen van de Nederlandse Anouk Vetter. Dankzij een prima 200 meter (23"81) wipt Vetter in de stand over Vidts en Thiam. De Nederlandse telt 27 punten meer dan nummer 2 Noor Vidts, Nafi Thiam is de nummer 3 met 47 punten minder dan Vetter. Voor de zevenkampsters zit de 1e dag er nu op. Morgen hervat de competitie met het verspringen. Afspraak om 2.40 u Belgische tijd. . Vetter op kop na dag 1 De leiding na dag 1 is in handen van de Nederlandse Anouk Vetter. Dankzij een prima 200 meter (23"81) wipt Vetter in de stand over Vidts en Thiam. De Nederlandse telt 27 punten meer dan nummer 2 Noor Vidts, Nafi Thiam is de nummer 3 met 47 punten minder dan Vetter.

Voor de zevenkampsters zit de 1e dag er nu op. Morgen hervat de competitie met het verspringen. Afspraak om 2.40 u Belgische tijd.

13:41 13 uur 41. Thiam blijft ver boven haar PR op 200 meter.

13:40 13 uur 40. Vidts wipt over Thiam. Nafi Thiam wordt in haar reeks van de 200 meter 5e in 24"90. Daarmee blijft ze boven haar persoonlijk record. Het levert haar 928 punten op en daarmee ziet ze Noor Vidts over zich springen. Concurrente Anouk Vetter heeft zo dadelijk in reeks 3 wellicht wel een snellere chrono in de benen.

13:23 13 uur 23. Geweldige Vidts, exit Johnson-Thompson. Noor Vidts blijft maar door razen. Ze wint haar 200 meter in 23"70, een dik persoonlijk record. In dezelfde race loopt het volledig mis voor Katarina Johnson-Thompson, de regerende wereldkampioen. De op papier grootste concurrente van Nafi Thiam moet de strijd staken. De Britse is nog maar pas hersteld van een zware enkelblessure.

13:22 13 uur 22. Bijna de 200 meter. We hernemen zo dadelijk met de zevenkamp. Noor Vidts loopt om 13.30 u in de 1e reeks van de 200 meter. In reeks 2 zien we Nafi Thiam, om 13.38 u.

12:39 12 uur 39. Thiam blijft op 1, Vidts schuift naar 3e plek. Het kogelstoten zit erop. Met 3.025 punten na 3 onderdelen telt Nafi Thiam als leidster 56 punten meer dan de nummer 2, de Nederlandse Anouk Vetter. Noor Vidts is dankzij haar persoonlijk record in het kogelstoten opgeschoven naar de derde podiumplaats.

12:38 12 uur 38. Geen verbetering meer voor Thiam. Het blijft bij 14,82 meter voor Nafi Thiam. Haar 3e poging strandt op 14,80 meter. Haar eerste worp is dus de beste en daarmee verdient ze 849 punten.

12:33 12 uur 33. De tweede poging van Nafi Thiam is een nulworp geworden. Haar grootste concurrente Katarine Johnson-Thompson laat met 13,31 meter een seizoensbeste noteren.

12:32 12 uur 32. Vidts verbreekt PR bij het kogelstoten.

12:31 12 uur 31. PR voor Vidts. Noor Vidts blijft uitstekend op dreef. Bij haar tweede poging ploft de kogel neer na 14,33 meter en dat is een verbetering van haar persoonlijk record (14,08m)!

12:30 12 uur 30. Thiam gooit de kogel 14,82 meter.

12:16 12 uur 16. Thiam gooit net geen 15 meter. Nafi Thiam opent met 14,82 meter in het kogelstoten. Dat is ruim onder haar persoonlijk record, maar wel een prima begin.

12:14 12 uur 14. Eerste worp van Vidts. In groep A van het kogelstoten in de zevenkamp heeft Noor Vidts bij haar eerste poging 13,59 meter laten noteren. Dat is 28 centimeter verder dan in haar beste zevenkamp. Daarmee staat ze voorlopig op kop in haar groep.

11:52 11 uur 52. Opwarming kogelstoten. Terwijl de mannen van de tienkamp al aan het hoogspringen zijn begonnen, warmen de vrouwen van de zevenkamp, met Thiam en Vidts, zich op voor het kogelstoten.