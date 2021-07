Onze medaillekansen in de atletiek gewikt en gewogen: één certitude en een verrassing?

(Bijna) een certitude: Nafi Thiam

De komende dagen heeft Team Belgium nog heel wat ijzers in het vuur: Nina Derwael aan de turnbrug of de Red Lions in het hockey bijvoorbeeld. En Nafi Thiam natuurlijk. Zij verdedigt haar olympische titel in de olympische zevenkamp.

"Zekerheden in de sport zijn er nooit", opent Marc Willems. "5 jaar geleden liep het al bijna fout in het openingsnummer: de 100 meter horden. En in het verspringen kan je beginnen te twijfelen na een nulsprong."

"Maar dat zijn worstcasescenario's", weet onze verslaggever ook. "Thiam presteert erg stabiel. Dat is haar grote sterkte."

"Haar elleboog zal weer een vraagteken zijn voor het speerwerpen, maar ik vermoed niet dat ze haar record moet benaderen, laat staan aanscherpen voor een medaille."

"Omdat haar grote concurrente en wereldkampioene Katarina Johnson-Thompson nog maar net hersteld is van een achillespeesblessure. Ik geloof zelfs niet dat de Britse hier in aanmerking komt voor een medaille."

"Natuurlijk mag Thiam concurrentie verwachten van andere atletes, maar als ze op niveau is, pakt ze sowieso een medaille en normaal gezien goud", is Willems overtuigd.