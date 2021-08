Hellebaut: "Van der Plaetsen ging knallen, schrik van speerwerpen bij Thiam"

"Het zijn vreselijke beelden", is de eerste reactie van Tia Hellebaut op het uitvallen van Thomas Van der Plaetsen.

"Het is heel jammer voor Thomas, want hij heeft al een heel verhaal. Het is een fantastische atleet en ik zie hem heel graag bezig. Hij gaat er altijd keihard voor. Als je dan moet stoppen bij de tweede proef van een meerkamp, dan is dat heel zuur. Zeker na zo'n sterke eerste prestatie."

Heeft hij misschien iets geforceerd? "Je staat daar op de Spelen, dat is één keer om de zoveel jaar. Je hebt er zo hard voor gewerkt en er alles aan gedaan. Zo afgevoerd moeten worden in een rolstoel, dat is vreselijk. Hij was echt klaar om te knallen en het is heel erg."

Hellebaut is ervan overtuigd dat Van der Plaetsen niet zal stoppen met atletiek. "Op zo'n manier kan hij niet stoppen. Ik hoop dat hij de knop kan omdraaien. Ik ben er zeker van dat hij goed zal revalideren en er dan opnieuw volle bak zal voor gaan."