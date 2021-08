Wat wordt tactiek van baanwielrenners? "Dames met initiatief en zuinige heren in ploegkoers"

Vanaf overmorgen gaan onze baanwielrenners vier dagen lang op zoek naar eremetaal op de Izu Velodroom. Kenny De Ketele begint donderdag als aperitiefje met het omnium, vrijdag zijn D'hoore en Kopecky medaillekandidaten in de ploegkoers, zaterdag strijdt De Ketele met Ghys in dezelfde discipline tegen de wereldtoppers en zondag kan Kopecky schitterend afsluiten in het omnium.

Bondscoach Peter Pieters heeft alle vertrouwen in zijn Belgische viertal. Vooral in de ploegkoers bij de vrouwen behoren Jolien D'hoore en Lotte Kopecky tot het selecte kransje favorieten. "Ze zijn op een leeftijd gekomen dat ze moeten oogsten. Dit jaar hebben we veel geïnvesteerd in hun techniek en we hebben ook de trainingen aangescherpt." "De twee meiden zijn vrij goed in vorm. Lotte is vierde geworden in de wegkoers, dus conditioneel zal ze goed zijn. We gaan natuurlijk voor het podium, maar dat zal afhankelijk zijn van hoe de koers verloopt." "De voorbije jaren hebben ze als duo eigenlijk altijd problemen gehad. Er was een jaar dat Lotte haar elleboog brak en een jaar dat Jolien terugkwam uit blessure. Dit jaar zijn ze allebei constant bezig. Hopelijk werpt dat zijn vruchten af."

Voor Lotte en Jolien wordt het belangrijk om zelf initiatief te nemen en niet te veel te kijken naar de andere ploegen. Als ze allebei in goede doen zijn, moet het mogelijk zijn om mee te doen tot het einde.

"Onze grote sterkte is normaal dat Jolien de snelheid heeft en Lotte het uithoudingsvermogen, maar op dit moment kunnen ze allebei hard sprinten. Dat is een bijkomend voordeel." "Ik hoop dat ze steeds een goeie positie kunnen bemachtigen voor de sprints en hopelijk rijden er geen toppers volledig rond. Dan doen we mee voor de medailles."

"Het is sowieso moeilijk om vooraf de koers uit te schrijven, want je moet zelf continu anticiperen. Hoe frisser je bent in de koers, des te gemakkelijker je de juiste beslissingen kan nemen. Voor Lotte en Jolien wordt het belangrijk om zelf initiatief te nemen en niet te veel te kijken naar de andere ploegen. Als ze allebei in goede doen zijn, moet het mogelijk zijn om mee te doen tot het einde."

"Ze zijn hoe dan ook een van de favoriete koppels. Ook de Italianan hebben veel indruk gemaakt en ik ben ook benieuwd naar het Amerikaanse koppel. Het wordt een open koers."

"Lottes goeie prestatie in de wegkoers wil weinig zeggen, want dat is appels met peren vergelijken"

Twee dagen na die ploegkoers, rijdt Lotte Kopecky ook (hopelijk met een medaille om de nek) als kanshebster mee in het omnium. "Daar doen enkele heel goeie toppers mee, dus het zal niet gemakkelijk zijn om daar voor het podium te gaan. Lottes goeie prestatie in de wegkoers wil weinig zeggen, want dat is appels met peren vergelijken."

"Op de baan heb je veel meer specialisten. Er is ook een kleine geluksfactor, want je kan in de afvalkoers bijvoorbeeld verkeerd zitten en er snel uitliggen. Het moet allemaal meezitten."

"Tevreden als De Ketele en Ghys meedoen voor dichte ereplek"

Ook bij de Belgische mannen Kenny De Ketele en Robbe Ghys liggen er vooral in de ploegkoers opportuniteiten, al is Pieters wel gematigder als het over hun medaillekansen gaat.

"Ik ben tevreden als ze in de ploegkoers meedoen voor een dichte ereplek. Het zou perfect zijn als ze een medaille scoren, maar als ze goed rijden en er net naast grijpen, kan ik hen niets verwijten."

"De Denen, Duitsers en Fransen hebben een heel sterk team. Sommigen van hen hebben de Tour in de benen, dus zij hebben een stapje voor. Het zal een pittige race worden."

"Ik denk dat Kenny en Robbe heel zuinig moeten rijden. Anderen kunnen de boel forceren, maar als je slim en zuinig in het wiel kan rijden, kan je lang meekomen."

"Deze baan is vergelijkbaar met het Kuipke"

Over de olympische velodroom heeft Pieters niets dan lof. "Deze baan is een beetje vergelijkbaar met Het Kuipke in Gent, alleen is deze baan veel breder. Op Olympische Spelen heb je normaal een heel ronde baan, maar hier rijd je echt van bocht naar bocht. Het kan zomaar breken op het einde van een wedstrijd, omdat je iedere bocht een harde klap incasseert met een grote versnelling. Het is een prachtige baan in een prachtig complex."

programma Lotte Kopecky zondag 25 juli wegrit 4e verslag vrijdag 6 augustus ploegkoers (met Jolien D'hoore) 10.15 u zondag 8 augustus omnium vanaf 3 u

programma Jolien D'hoore vrijdag 6 augustus ploegkoers (met Lotte Kopecky) 10.15 u

programma Kenny De Ketele donderdag 5 augustus omnium vanaf 8.30 u zaterdag 7 augustus ploegkoers (met Robbe Ghys) 9.55 u