Racing Genk steekt de hand in eigen boezem, maar geeft niet op: "Alles is nog mogelijk"

Aanvoerder Bryan Heynen sakkerde, maar wilde tegelijk niet bij de pakken blijven zitten.

"We kregen een hele domme penalty tegen. Hij (Munoz) had misschien niet mogen happen, maar het is gebeurd", vertelde de middenvelder.

"We moeten naar onszelf kijken. We stonden goed en gaven niet veel weg, maar we konden zelf misschien beter tegenprikken. Alles is nog mogelijk."

Aangezien de uitdoelpunten niet meer doorslaggevend zijn, kan bijvoorbeeld een 0-1-zege volgende week genoeg zijn om in de running te blijven.

"We gaan nog altijd met veel vertrouwen naar Oekraïne. We hebben gezien dat we een kans maken."