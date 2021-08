Het geheim van de recordpiste in Tokio: "Ze werkt als een trampoline"

Persoonlijke records, nationale records, olympische records en zelfs wereldrecords. Met de fenomenale 45"94 van Karsten Warholm op de 400m horden als absolute uitschieter.

In Tokio staan de planeten dan ook op één lijn om geschiedenis te schrijven - lees: alle omstandigenheden zijn optimaal. Alle atleten konden tijdens het coronajaar extra hard trainen, de "superspikes" zijn door iedereen omarmd en ook de atletiekpiste zorgt voor een paar procenten extra.

Het ovaal van 400 meter in Tokio is revolutionair. De Italiaanse marktleider MONDO kwam met een nieuwe technologie op de proppen. "Met 14 millimeter is de baan flinterdun", legt medeontwikkelaar Andrea Vallauri uit bij "The Daily Mail". "Daarnaast bevat ze ook rubberkorreltjes, waardoor er in de onderste laag ook wat lucht terug te vinden is."