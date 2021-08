Waarom neemt Biles wel het risico op de balk? "Veel minder kans op twisties"

Opschudding in de turnwereld de voorbije week, want Simone Biles trok zich terug uit de ene na de andere finale. De Amerikaanse topturnster zat vol twijfels, plaatste geestelijke gezondheid op de agenda en klaagde over gevaarlijke twisties. Toch wil ze haar olympische carrière niet op deze manier beëindigen en heeft ze besloten om wel deel te nemen aan balk. Waarom neemt ze dat risico?

Simone Biles had zich voor alle toestelfinales geplaatst, maar trok zich terug voor de sprong, brug en vloer. In de dagen na haar opgaves sprak ze openlijk over haar twijfels en zette ze geestelijke gezondheid van atleten op de agenda. Maar Biles wil niet zomaar van het toneel verdwijnen en haar olympische carrière op deze manier afsluiten. Op de balk wil ze nog een laatste keer haar kunsten tonen en misschien wel haar 5e gouden medaille halen.



Gevaarlijke twisties? Lichaam en geest zijn niet meer 1

Biles heeft in deze moeilijke periode veel last van "twisties", wat erop neerkomt dat je innerlijke gps niet meer werkt tijdens het turnen. Veel sprongen zitten in het spiergeheugen van de gymnastes, maar wie last heeft van "twisties" ervaart een soort scheiding tussen lichaam en hersenen waardoor het lichaam midden in de lucht plots niet meer te controleren is. "Het is zo'n gek gevoel", zei ze erover. "Normaal overkomt het mij alleen bij sprong en vloer, de twee engste toestellen. Maar nu ervaar ik het ook bij de balk en de brug." "Het is angstaanjagend om een sprong of een oefening te proberen wanneer je lichaam en geest niet één zijn. Het zou veroorzaakt kunnen worden door stress, maar daar ben ik niet zeker van."

Waarom dan wel op de balk? "Minder kans op twisties"

"Biles deed geen vloer omdat twisties daar problemen kunnen geven, iets wat op de balk veel minder het geval is", zegt de papa van Nina Derwael bij Karl Vannieuwkerke. Balk is dus een relatief veilige keuze. "Op vloer heb je veel meer salto's en veel meer complexiteit. Zeker bij iemand als Simone Biles die combinaties neerzet die sommige mannen niet aankunnen."

"Dit gebeurt trouwens ook in de trampolinesport", vult cocommentator Dirk Van Esser aan. "Daar hebben de atleten het regelmatig, omdat er heel veel bewegingen en snelle rotaties na elkaar komen. Het gebeurt dat je opnieuw moet gaan opbouwen omdat je de bewegingen spontaan niet meer kan uitvoeren."

Simone Biles besluit nog: "Ik denk dat veel mensen niet beseffen hoe gevaarlijk het is om plots de controle te verliezen in de lucht. En ik wil me ook niet blijven verantwoorden voor het feit dat ik prioriteit gaf aan mijn eigen veiligheid en gezondheid. Mentale gezondheid is net zo belangrijk als fysieke gezondheid."