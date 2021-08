Om 10.40u ziet u Simone Biles voor het laatst aan het werk op de Spelen. Dit is het dagprogramma

Op dag 11 van de Olympische Spelen volgen de ontknopingen elkaar in sneltempo op. Op de atletiekpiste is het uitkijken naar Belgisch talent én een Zweedse sensatie. In het hockey willen de Red Lions India verpletteren op weg naar de finale. Dit is het lekkers op het menu van dinsdag.

Robin Vanderbemden deed het goed in zijn reeks op de 200m. Hij mag door naar de halve finales en sluit de Belgische atletiekdag af om 13.50 uur.

Op de 5.000 meter staan twee Belgen aan de start. Robin Hendrix is als eerste aan zet. Zijn reeks gaat van start om 12.56 uur. Een twintigtal minuutjes later mag Isaac Kimeli zich opmaken om te knallen op zijn favoriete afstand. Michael Obasuyi behaalde op het EK U23 in Talinn nog een zilveren medaille op de 110m horden. Op de Spelen zou de jonge Belg tevreden zijn met een plek in de halve finales. Lukt hem dat? Obasuyi hoort het startschot om 12.10 uur.

Tot slot staan de kwalificaties van het jumping op de Belgische agenda. Niels Bruynseels, Jerome Guéry en Gregory Wathelet gaan op zoek naar een plekje bij de top van de paardensport. Afspraak om 12 uur.



Sluit Simone Biles haar olympische carrière af met een medaille?

Om 10.50u is er de finale aan de balk in het turnen. Het is de enige competitie waar Simone Biles op deze Olympische Spelen aan deelneemt.

Scherpt Duplantis zijn wereldrecord aan?

In de finale van het polsstokspringen wordt maar naar één man gekeken. Armand "Mondo" Duplantis. Het Zweeds-Amerikaanse wonderkind staat voor het eerst op de Spelen, maar is al jaren een fenomeen in de atletiekwereld. Spoiler: de kans dat Duplantis goud pakt, benadert 100%. De vraag is of hij zijn eigen wereldrecord - 6,18 meter - opnieuw verbetert. Begin 2020 stelde de Zweed het record tweemaal scherper, sindsdien spaart hij al zijn krachten op om het luchtruim onveilig te maken in Tokio. Schrijft de 21-jarige topatleet geschiedenis? U kan de ontknoping in het polsstokspringen volgen vanaf 12.20 uur.

Finale teamsprint op de piste

Om 10.45 uur staat de finale van de teamsprint ingepland. In het baanwielrennen gaan de snelste trio's renners op zoek naar olympisch goud. De titelverdediger is - hoe kan het ook anders - Groot-Brittannië. De Britten snelden in Rio naar een olympisch record in de discipline. In Japan wordt het een forse strijd met onder meer de Nederlanders. Vorig jaar scherpten onze noorderburen het wereldrecord aan.

Thompson gaat voor de dubbel

Elaine Thompson sprintte naar het olympische goud op de 100m. Met één gouden plak is de honger van de Jamaicaanse nog niet gestild. Op de 200 meter wil Thomspon haar landgenote Shelly-Ann Fraser-Pryce opnieuw kloppen. Ook de Namibische Christine Mboma is een kandidaat voor de overwinning. Is Thompson de snelste vrouw van het moment? U ziet het om 14.50 uur.

