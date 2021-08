De metamorfose van Lions-tegenstander India: chaos verdwenen, kasten-invloed geluwd

"Het is een fantastisch land - zeker voor het hockey. De sport prijkt er in alle toeristische boekjes, samen met cricket. Echte topspelers kunnen in New Delhi niet zomaar over straat lopen vanwege hun enorme populariteit." Aan het woord is Paul van Ass, in 2015 ongeveer een half jaar aan de slag als bondscoach van het Indiase hockeyelftal. De Nederlander, die met zijn eigen land zilver pakte op de Spelen in Londen, was één van de vele buitenlandse trainers die India de voorbije jaren binnenhaalde om het land naar hockeyroem te leiden. De laatste olympische gouden medaille dateert al van 1980...

Paul van Ass in zijn periode als coach van India.

Alleen was het verblijf van de Nederlander - net zoals dat van vele anderen - van korte duur. "Het was er bijna onmogelijk werken", zucht Van Ass. "De voorzitter van de hockeybond stuurde berichtjes naar al mijn spelers en had enorm veel invloed." Die bewuste voorzitter is Narinder Dhruv Batra, een steenrijke zakenman en hoofd van de internationale hockeybond FIH na een dubieuze herverkiezing tegen onze landgenoot Marc Coudron. Toen Batra na een gewonnen wedstrijd in de Hockey World League toch de Indianse spelersgroep bekritiseerde, stuurde Van Ass hem weg. Het resultaat: een ontslagbrief in de brievenbus. "My way or the highway", zou zomaar de levensspreuk van Batra kunnen zijn.

Kastenstelsel

Allerminst een gemakkelijke weg dus. Die nog eens bemoeilijkt wordt door de specifieke cultuur in het Aziatische land. Daar heerst nog steeds de invloed van het kastenstelsel, een sociale hiërarchie die is gebaseerd op afkomst en beroep. "Al heeft dat niet meer zoveel invloed op het hockey als pakweg 20 jaar geleden", merkte Van Ass. "Spelers van verschillende kasten praten nu - in tegenstelling tot vroeger - met elkaar. Als je jongens uit lagere kasten selecteerde, was de kritiek op hen wel vaak harder. Als ze het niet goed deden, was de druk groot om hen van de lijst te halen."

Graham Reis is nu al 2 jaar aan de slag als coach van India. Dat is ongekend lang.

"Voor buitenlandse coaches is het enorm moeilijk om daarmee om te gaan", weet ook commentator Eddy Demarez. "Al lijkt de Australiër Graham Reid daar nu wel wonderwel in te slagen. Hij is al twee jaar aan de slag bij India - dat is ongekend lang."

Coach Graham Reid geeft zijn spelersgroep instructies

Eindelijk structuur

Die continuïteit zorgt voor resultaat. India staat in Tokio voor het eerst in 40 jaar nog eens in de halve finales van de Olympische Spelen. "De spelersgroep is technisch enorm begaafd", looft Demarez. "Ze kunnen geweldige dingen doen op het veld. En de Australische coach heeft daar nu ook structuur in gekregen. Het gaat niet meer alle kanten uit."

Dat zag ook Van Ass: "Er heerst rust in het team, merk ik. Bovendien beschikken ze over een hele goeie corner. Op technisch vlak vind ik India minstens even sterk als België en ook fysiek is het verschil minder groot dan gedacht. Alleen spelen de Red Lions al langer samen en blijven ze rustiger onder de omstandigheden." "Want onder druk blijven het nog altijd Indiërs. Ze durven dus weleens het hoofd verliezen. Al maakt dat de ploeg ook net zo mooi."