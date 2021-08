Nizzolo overtreft zichzelf in het Baskenland en wint Circuito de Getxo

Een groot deel van het peloton van de WorldTour-klassieker Clasica San Sebastian stond een dag later weer aan de start van het Circuito de Getxo, een erg heuvelachtige wedstrijd van 193 kilometer, die start in Bilbao.

De aankomst lag op een pittige helling in havenstad Getxo. Een gevaarlijke vlucht van elf renners, met daarin onder meer Matej Mohoric (zaterdag nog tweede in San Sebastian) en Matteo Trentin, kleurde een groot deel van de wedstrijd. Niet toevallig overleefden Sloveens kampioen Mohoric en voormalig Europees kampioen Trentin het langste, tot twintig kilometer voor de aankomst.

Maar dan kwam een eerste groep achtervolgers aansluiten, waarin Bora hansgrohe erg actief was. Na een aanval van de Zuid-Amerikanen Abner Gonzalez en Santiago Buitrago vormde zich een kopgroep van zeven, met daarbij verder ook Giulio Ciccone, Giovanni Aleotti, Alessandro Covi, Ide Schelling en Giacomo Nizzolo, die ondanks alle beklimmingen wist te overleven.

In de sprint bergop die volgde, legde de 32-jarige Italiaan er met gemak zijn landgenoot Aleotti (2e) en de Colombiaan Buitrago (3e) op. Het is dit seizoen de derde zege voor Nizzolo, die vooral geboekstaafd staat als sterke sprinter. Eerder dit jaar spurtte hij naar winst in de dertiende etappe van de Ronde van Italië en in de Clasica de Almeria.