Hoeveel verdient Derwael aan haar olympisch goud? En hoe gul zijn andere landen?

Voor Nina Derwael is de premie van 50.000 euro "buitengewoon" veel. Haar wereldtitel in 2019 leverde "maar" 2.725 euro op - al kwam daar nog een onbekend bedrag van de Vlaamse Gymfederatie bij.

Singapore is de gulste gever

Vooral Aziatische landen zijn kwistig

Vervolgens nemen de bedragen een duikje. Indonesië is de 3e betaler met 292.000 euro voor goud én een vast bedrag van 1.180 euro per maand.

De Filipijnen: huis, busje en vluchten

De oorspronkelijke Filipijnse premie bedroeg 169.000 euro. Maar omdat gewichthefster Hidilyn Diaz de Filipijnen een eerste gouden medaille in 97 jaar bezorgde, gingen de portefeuilles in het land nog eens extra open.

Estland: Win for Life

Geen eenmalige som in Estland, wel een jaarlijkse premie van 4.600 euro per jaar voor het leven. Dat kan oplopen tot een aardig bedrag. Want de vrouwelijke schermploeg van het land veroverde deze week goud.



Als we de 27-jarige Katrina Lehis als voorbeeld nemen en ervan uitgaan dat ze zeker de gezegende leeftijd van 85 jaar bereikt, zal ze gedurende haar leven ruim 266.000 euro op de bankrekening zien verschijnen.