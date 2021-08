David van der Poel pikt nog ritzege mee in Ronde van Vlaams-Brabant

In Rillaar viel vandaag het doek over de Ronde van Vlaams-Brabant met een etappe van 122 kilometer, verspreid over 12 plaatselijke rondes. Nog voor het einde van de derde ronde nam de wedstrijdjury de beslissing om de etappe drastisch in te korten met drie ronden vanwege de zware regen.

David van der Poel had zich in een omvangrijke kopgroep genesteld met onder meer Tom Meeusen, Vito Braet en Daan Soete. Thibau Nys, al goed voor twee ritzeges, had de slag gemist en zou ondanks een verwoede poging niet meer vooraan raken.

Van der Poel troefde uiteindelijk Vito Braet (Lotto Soudal U23) af in de sprint, die gisteren nog zegevierde in Leefdaal. Brent Clé mocht mee op het podium.

De eindzege was voor Tomas Kopecky (Acrog-Tormans). De Tsjech, die de macht had gegrepen in de tijdrit, behoorde ook tot de vluchters en werd 9e. Hij telt in het eindklassement 7 seconden voorsprong op Vincent Van Hemelen en Vito Braet.