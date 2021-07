Zwemfinales: WR voor gouden koning Dressel, Peaty grote man in 4x100 gemengd

Op de 100 meter vlinder was het opnieuw uitkijken naar het duel tussen wereldrecordhouder Caeleb Dressel en aanstormend talent Kristof Milak.

Na winst in de 100 meter vrije slag wilde Dressel maar al te graag bevestigen op vlinderslag. Het was dan ook maar de vraag of iemand de Amerikaan kon bedreigen.

Vanaf de start was het duidelijk dat het antwoord "neen" was. Springveer Dressel begon uitstekend en sloeg meteen een kloof met Milak.

Hoewel de 21-jarige Hongaar nog akelig dicht kwam in de laatste 20 meter was het toch Dressel die zich tot de zwemmer van het toernooi kroonde. Met een tijd van 49”45 verbeterde de Amerikaan zelfs zijn eigen wereldrecord.

Voor de 24-jarige zwemmer is het al zijn 3e gouden medaille op deze Spelen.