Kompany na puntendeling in Eupen: "Leggen de lat zeker niet lager dan vorig seizoen"

Na afloop gaf Anderlecht-coach Vincent Kompany zijn analyse van de wedstrijd: "Het resultaat is zeker terecht. We hadden zeker onze momenten waar we goed voetbalden, maar Eupen had ook die sterke momenten."

"Het probleem is niet dat we niet in het strafschopgebied van de tegenstander raken, we moeten gewoon echt meer doelpunten maken. Ik kan het momenteel nog even steken op het begin van het seizoen, maar dat stopt ook wel een keer natuurlijk."





Net voor rust gaf Anderlecht een 0-1 voorsprong weg: "Daar wil ik niet bitter op reageren want Eupen verdiende het ook om te scoren. Ik maak me er niet veel zorgen over dat we zoveel kansen tegen krijgen, dat kunnen we met de kwaliteit die we hebben zeker oplossen."

Met 1 op 6 is paars-wit niet geweldig begonnen: "Het seizoen is en blijft een marathon, ik heb niet het gevoel dat we met deze ploeg de lat lager mogen leggen dan vorig seizoen. We zijn Nmecha en Lokonga kwijt en we doen het nu opnieuw stap per stap. Dat is de weg die we willen volgen."