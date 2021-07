Gewichthefster Van Bellinghen: "Wist niet of ik ooit nog zou kunnen trainen, dus groot succes om hier te staan"

"Ik was tien maanden lang geblesseerd, van februari tot december. Op een gegeven moment wist ik niet of ik ooit nog zou kunnen trainen. Vanaf januari ben ik stilaan kunnen herbeginnen en dat ging best goed."

Onze sport is de voorbije vijf jaar sterk geëvolueerd in België, vooral bij vrouwen. De invloed van crossfit is groot.

Met Nina Sterckx en Anna Van Bellinghen staan er dit jaar twee gewichthefsters op de Olympische Spelen. "Onze sport is de voorbije vijf jaar sterk geëvolueerd in België, vooral bij vrouwen. De invloed van crossfit is groot. Veel mensen komen zo in contact met een sport waar ze in eerste instantie niet aan denken. Dat we nu met twee gewichthefsters in Tokio staan, is het resultaat van acht jaar werken."

Ook de opgedreven strijd tegen doping helpt de Belgen om zich te kunnen kwalificeren. "Dat maakt het inderdaad mogelijk om ons te kwalificeren. Nu zie je ook wedstrijden waar een zevental atletes uit meerdere landen een medaille kunnen grijpen. Dat was vroeger niet mogelijk."