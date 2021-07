Delegatieleider Spahl maakt halverwege de balans op: "Op weg om doel te bereiken"

21 plaatsen in de top 8. Dat is wat het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) vooraf als doel stelde. Zo wou Olav Spahl, delegatieleider van Team Belgium, beter doen dan de 19 top 8-plaatsen op de vorige Spelen in Rio in 2016.

Halverwege de Spelen zitten de Belgen al aan 14 top 8-plaatsen. "Dat is een positief rapport", stelt Olav Spahl. "We zijn op de goede weg om het doel te bereiken."

Ter verduidelijking: in Rio zaten er wel 6 medailles bij op het einde. Na acht dagen staat de Belgische teller in Tokio voorlopig nog maar op 2 medailles. Wout van Aert won het zilver op in de wegrit en Matthias Casse behaalde een bronzen medaille in het judo (-81kg).

"De resultaten zijn realistisch in vergelijking met de behaalde resultaten van de afgelopen jaren in de grote competities", zegt delegatieleider van Team Belgium Olav Spahl.

De Spelen in Rio waren natuurlijk een topeditie voor de Belgen (met twee gouden, twee zilveren en twee bronzen medailles). In Londen in 2012 stond de teller op het einde op drie (waarvan één zilveren en twee bronzen medailles) en in Peking in 2008 zelfs op twee (maar wel twee keer goud).