San Marino pakt eerste medaille ooit op Olympische Spelen

Alessandra Perilli was er in 2012 in Londen ook al dichtbij. In de trapcompetitie in het schieten bij de vrouwen strandde ze toen op een vierde plaats.

In Tokio is het nu wel prijs voor Perilli. In de finale pakte ze de bronzen medaille met 29 punten. Het goud was voor de Slovaakse Zuzana Rehak Stefecekova met een olympisch record van 43 punten. De Amerikaanse Kayle Browning pakte het zilver.

De bronzen medaille van Perilli is meteen ook een primeur voor San Marino. De dwergstaat met ongeveer 34.000 inwoners nam voor het eerst in 1960 in Rome deel aan de Spelen. Na veertien deelnames zonder eremetaal is het nu eindelijk prijs.

San Marino is zo het kleinste land in de geschiedenis van de Spelen die een medaille pakt. "Of ik nu een heldin ben? Geen idee", vroeg de 33-jarige Perilli zich af.

"Maar we moeten nu ook niet overdrijven, al weet ik niet hoe deze prestatie op het thuisfront ontvangen wordt", zegt Perilli.