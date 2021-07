Overzicht: wanneer beginnen de voetbalcompetities in het buitenland?

De Belgische voetbalclubs zetten dit weekend hun tanden al in de 2e speeldag, in het buitenland zijn de belangrijkste competities nog niet van start gegaan. Wanneer worden de topclubs losgelaten? Bekijk hier het programma in Engeland, Spanje, Italië, Duitsland, Nederland en Frankrijk.

Frankrijk

In Frankrijk wordt zondag de Supercup tussen kampioen Rijsel en PSG gespeeld, volgend weekend opent de Ligue 1 de deuren. De Franse competitie bijt hierdoor de spits af in de belangrijkste Europese landen.

Engeland

Volgende zaterdag 7 augustus is de Community Shield de eerste prijs die op het spel staat. Leicester City en Manchester City zijn de gegadigden. Een weekje later hebben we de eerste affiches in de Premier League.

Duitsland

In Duitsland is de seizoensopener voor alle topclubs zoals gebruikelijk een bekerontmoeting. Volgend weekend staan de 1/32e finales in de Pokal op het menu, een week later is er competitievoetbal. De Supercup staat dan weer op 17 augustus geprogrammeerd.

Spanje

Het weekend van 13 tot en met 15 augustus wordt een drukke bedoening, want ook in Spanje pikken ze de draad dan weer op. De Supercopa, een ontmoeting tussen 4 grootheden, is pas in januari aan de orde.

Nederland

In Nederland is de Supercup tussen Ajax en PSV van 7 augustus de generale repetitie, een week later kennen we de eerste winnaars en verliezers in de Eredivisie.

Italië