Gemengde 4x400m-ploeg (met verbluffende Jonathan Borlée) snelt in Belgisch record naar finale

De mixed relay op de 4x400 meter is een nagelnieuwe discipline op de Olympische Spelen. De Belgische ploeg probeerde zich met Alexander Doom, Imke Vervaet, Camille Laus en Jonathan Borlée te plaatsen voor die allereerste finale op dat nummer.

Toch een verrassende startopstelling, want waar Dylan en Kevin Borlée verwacht werden, was het Jonathan Borlée die zijn eerste race van het jaar mocht lopen. En of dat goed uitpakte!

Startloper Alexander Doom hield vanuit de binnenbaan mooi gelijke tred met zijn voorgangers, Imke Vervaet gaf het stokje als vijfde door aan Camille Laus en zij kon nog een plekje opschuiven richting de slotronde.

Daarin liep Jonathan Borlée in zijn eerste race van het jaar als een hazenwind. In de laatste bocht rolde hij bijna iedereen op, waarna hij in de ultieme twintig meter zijn inspanning toch wat moest bekopen. Uiteindelijk kwamen de Belgen als derde over de finish in hun reeks, na de Verenigde Staten en de Dominicaanse Republiek.

Maar na afloop van de race werd dat resultaat nog beter. Zowel de Verenigde Staten, waar het bij de tweede wissel al faliekant foutliep omdat de tweede loper buiten de wisselzone stond te wachten, als de Dominicaanse Republiek werd gediskwalificeerd.