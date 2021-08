Fransman Romain Febvre is de sterkste in het Lommelse zand

In de zandbak van Lommel miste WK-leider Tim Gajser zijn start. Toen de Sloveen ook nog eens ten val kwam, was hij de hele reeks lang op achtervolgen aangewezen. De 7e plek was zijn lot in de 1e reeks.

Romain Febvre was wel meteen bij de les en sloeg een gat van 5 seconden op Jeffrey Herlings. De Nederlander ging nog op en over Febvre, die die klap niet meer te boven kwam. Febvre sloot de 1e reeks als 2e af, Cairoli werd 3e.

Het was een eindje zoeken naar landgenoten in de uitslag. Cyril Genot prikte de 15e plaats vast, Jeremy Van Hoorebeek werd 16e.

In de tweede reeks kwam Febvre meteen goed uit de startblokken, maar viel terug nar de vierde plaats na een val. Ook Herlings viel en zou uiteindelijk nog vijfde worden .

In de 11e ronde was het Febvre gelukt Gajser, Prado en Jonass opnieuw voorbij te rijden. Hij finishte met vier seconden voorsprong op Jonass. In de WK-stand sluipt Febvre tot op 5 punten van leider Gajser.