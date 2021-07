Triatleet Geens herenigd met Hammers: "Drang om mezelf te tonen is heel groot"

"Ik ben er, eindelijk! De voorbije twee weken waren moeilijk, maar ik ben vooral blij dat ik hier nu toch ben", glundert Jelle Geens.

"De drang en motivatie om mezelf te tonen, zijn heel groot. Ik heb niet voor niets de voorbije maanden en jaren dertig uur per week getraind. Uiteraard zijn er ook veel andere wedstrijden, maar op de Olympische Spelen krijgt triatlon toch veel meer media-aandacht."

"Ik heb hier veel voor opgeofferd. We hebben een goeie ploeg en er is veel mogelijk. Nu is het gewoon nog kwestie van echt te racen."

Hoever rijkt die ambitie exact? "We behoren zeker niet tot de favorieten, we zijn eerder een outsider. Groot-Brittannië, de VS, Australië en Frankrijk zijn moeilijk te kloppen, maar de mixed relay is heel moeilijk te voorspellen."

"Het is een snelle race, dus de kleinste fout kan grote gevolgen hebben. We mogen ambitieus zijn en we gaan gewoon ons best doen. Een olympisch diploma, dus een top 8-plaats, is zeker een must, maar we mikken hoger."